Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 18'i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 18’i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik botu KB-111 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18’i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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