Çanakkale'de 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Çanakkale'de 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Gelibolu’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezine ülkelerine gönderilmek üzere teslim edildi.

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