Çanakkale'de 525 kilo balığa el konuldu

Çanakkale’de son 1 haftada yapılan denetimlerde 525 kilogram balığa el konuldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince kent genelinde sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetimler yapılıyor. Kuzey Ege Denizi, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, soğuk hava depolarında son 1 hafta içinde yapılan denetimlerde asgari avlanma boyu olan 18 santimetreden küçük 300 kilogram lüfer, avlanması yasak türlerden olan 225 kilogram vatoz (Raja clavata) ve 1 adet zaman yasağında avlanmış ıstakoza el konuldu. Canlı ıstakoz tekrar denize salındı. Toplamda 525 kilogram balığa el konulurken, idari para cezası uygulandı.