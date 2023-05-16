Çanakkale'de 8 engelli genç askerlik heyecanını yaşadı

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı’nda 8 engelli genç, ’Engelliler Haftası’ kapsamında 1 günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Bahriyeli olarak askerliğini yapan engellilerin mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı, 10-16 Mayıs ‘Engelliler Haftası’ kapsamında, kentteki engellilere yönelik 1 günlük temsili askerlik uygulaması yaptı. Temsili askerlik için 8 engelli genç başvurdu. Sabah saat 08.00’den itibaren aileleriyle beraber Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı’na gelen engelliler, ilk olarak asker tıraşı olup, askeri kıyafetlerini giydi. Ardından engellilerin askerlik eğitimi başladı. Eğitim sahasında bölük komutanı ve bölük astsubayı tarafından 8 engelli gence, harp silah ve araçların tanıtımı yapıldı, yanaşık düzen eğitimi verildi. Eğitim sonrası günün hatırası olarak engelli gençler asker selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temsili askerlik yapan Süleyman Kaan Çeviker, “Engelli arkadaşlarımızla bugün 1 günlük temsili askerlik yapıyoruz. Onlarla bir arada olmaktan şeref duyuyorum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir günlük askerlik değil daha uzun askerlik yapmak isterdim” dedi. Süleyman Kaan Çeviker, konuşmasının ardından ‘Vasiyet’ şiirini okudu.

Engelli genç Berkay Yılmaz ise, “Çok mutluyum, çünkü askerlik yapacağım, komutana selam vereceğim. Rütbem belli, çavuşum ben. Çanakkale Boğaz Komutanlığı’nda askerliğimi yapacağım. Askerler sağ olsun beyaz kıyafetlerimi, siyah botlarımı giydirdi, onlarla törene katılacağım” diye konuştu.

Çanakkale Deniz Müzesi’nde 8 engelli genç, yemin töreni öncesinde Çanakkale Boğazı’ndan geçen ’TCG Andolu’yu da selamladı.

Engellilerin temsili askerliği, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı’ndaki yemin ve terhis töreniyle sona erdi. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, daire müdürleri, gaziler, engelli gençlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.