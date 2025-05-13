Çanakkale'de 8 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza anı kamerada

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Ezine-Çanakkale kara yolu Anıtyağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Batır’ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride devrildi. Kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

Bu sırada karşı yönden gelen 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini yapan, içinde 22 yolcu ve 3 personel bulunan Truva Turizm’e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, savrulan tomruklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ü de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada toplam 8 kişi yaşamını yitirirken, 24 kişi yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 15’i taburcu edilirken, 6 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor. 3 yaralının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak karşı şeride devrildiği ve ardından gelen araçların tomruklara çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor.