Çanakkale'de 8 yılda yaklaşık 500 bin adet bitki koruma ürünü zirai atık ambalajı toplanarak imha edildi

Çanakkale’de ‘Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi’ çerçevesinde 8 yılda 500 bin adet bitki koruma ürünü zirai atık ambalajı toplanarak imha edildi.

Sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve ekosistem için 2018 yılında Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların desteğiyle ‘Bitki Koruma Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi’ Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Proje, Türkiye’de 2018 yılında başlatılan ve yaygınlaştırılarak aralıksız yürütülen tek proje. Hem tarım hem de turizm açısından önemli bir yere sahip olan proje Çanakkale’de 2018 tarihinden bu yana, 8 yıldır sahada titizlikle yürütülüyor. Yasalar gereği imhası kullanıcı sorumluluğunda olan bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarının çevreye gelişigüzel atılmasını önlemek, insan ve çevre sağlığı açısından oluşacak riskleri azaltma görevini Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gönüllü olarak üstlendi. İl Müdürlüğü teknik personeller tarafından konu ile ilgili eğitimler köylerde ve okullarda verilmeye devam ediyor. Başarıyla yürütülen zirai ilaç ambalaj atıklarının toplatılması ve imhasının sağlanması ile ilgili proje Bayramiç ilçesinde başlatılarak zaman içerisinde yaygınlaştırıldı. Toplamda 329’a ulaşan konteyner sayısı ile proje Çan, Bayramiç, Biga, Eceabat, Ezine, Lapseki, Çanakkale Merkez olmak üzere 7 ilçenin 152 köy ve mahallesinde yürütülüyor.

Proje çerçevesinde bugüne kadar 45 bin kilogram bitki koruma ürünü zirai ambalaj atığı toplanarak tekniğine uygun bertaraf edilmesi için lisanslı firmalara gönderildi. Piyasada mevcut boş pestisit ambalaj ağırlıklarının 20 gram ile 3 kilogram arasında olduğu hesaplanarak bu güne kadar konteynerlerle toplanan, yaklaşık 500 bin adet bitki koruma ürünü ambalaj atığı proje ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplanarak imhaya gönderildi.