Çanakkale'de acı tablo havadan böyle görüntülendi

Çanakkale'de meydana gelen orman yangını kontrol altına alınırken İhlas Haber Ajansı ekibi Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Bell 429 tipi helikopter ile uçuş yaparak yangın bölgesini havadan görüntüledi.

Çanakkale'de acı tablo havadan böyle görüntülendi
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sina pırlanta
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Çanakkale’de meydana gelen orman yangını kontrol altına alınırken İhlas Haber Ajansı ekibi Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Bell 429 tipi helikopter ile uçuş yaparak yangın bölgesini havadan görüntüledi.

3 gün önce başlayan ve bu gün öğle saatlerinde kontrol altına alındığı duyurulan Çanakkale’deki orman yangınında ekipler soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediyor. İhlas Haber Ajansı ekibi Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Bell 429 tipi keşif gözetleme helikopteri ile göreve çıkarak yangını havadan görüntüledi. Kayıt altına alınan görüntülerde yanan alanların büyüklüğü dikkatleri çekti. Ayrıca bölgede havadan ve karadan yapılan soğutma çalışmaları da kayıtlara yansıdı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı