Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, "Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.