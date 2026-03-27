Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ yapılan açıklamaya göre; "Geyikli-Bozcaada hattında; Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00, 19.00 ve 23.00 Bozcaada’dan ise saat 07.00, 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 seferleri(tüm seferler)olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe’den saat 13.00, 17.00, Gökçeada’dan saat 11.00, 15.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.