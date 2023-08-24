Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alandan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahaleye ediliyor.

Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın
Editör
EditörEditör
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde ağaçlık alandan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahaleye ediliyor.

Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınındaki bölgede alevlerin yükseldiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, havadan da uçak ve helikopterler destek veriyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Arazöz ve iş makineleriyle yoğun mücadele devam ediyor.