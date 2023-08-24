Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın
Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alandan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahaleye ediliyor.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde ağaçlık alandan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahaleye ediliyor.
Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınındaki bölgede alevlerin yükseldiğini görenler, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, havadan da uçak ve helikopterler destek veriyor.
Arazöz ve iş makineleriyle yoğun mücadele devam ediyor.