Çanakkale'de AK Parti'den 23 başvuru

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Genel Seçimler ve aday adaylık sürecine dair açıklama yaptı.

Yoğun ve teveccühün yüksek olduğu bir aday adaylık süreci geçirdiklerin ifade eden Ak Parti İl Başkanı Naim Makas, “Bu süreçte kısa bir vakitte gösterilen büyük ilgiyle birlikte toplamda yaklaşık 7 bin, ilimizde ise 23 başvuru ile milletimizin umudunun yine AK Parti olduğunu görmekteyiz. 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için Milletvekili Aday Adayı olan arkadaşlarımıza bir kez daha başarılar diliyorum. Geçtiğimiz hafta başlatılan milletvekilliği aday adaylık sürecimiz çarşamba günü itibariyle sona erdi. Şehrimizden Milletvekilliği aday adaylığı için toplamda 23 aday adayımızla süreci tamamladık. 25 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 10.00-16.00 arasında kadrolarımızın katılımlarıyla temayüllerimizi gerçekleştireceğiz. İnanıyoruz ki 14 Mayıs seçimleri AK Parti’miz ve Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanacak; aziz milletimizin sarsılmaz iradesi bir kez daha tecelli edecektir’’ dedi.