Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı kamerada

Çanakkale’de AK Parti’nin seçim irtibat ofisine yapılan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Caddesi üzerindeki Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi’ne sabah saat 07.30 sıralarında taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ofisin camı kırıldı. Ofise gelen parti görevlileri camın kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Atatürk Caddesi üzerinde yol boyunca iş yerlerinin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede saldırıyı bisikletli bir kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Seçim ofisine saldırı anı ofisin karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde seçim irtibat ofisi önüne bisikletle gelen bir kişi, bir süre bekliyor. Sonra yolun karşısındaki dükkana giren şahıs, tekrar irtibat ofisi önüne gelerek, aldığı taşı seçim irtibat ofisine fırlatarak camı kırıyor. Şahıs daha sonra bisikleti ile olay yerinden uzaklaşıyor.