Çanakkale'de AK Parti teşkilatı yangın köylerinde

TAKİP ET

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından Çanakkale’deki orman yangınından etkilenen Kalabaklı, Aşağıokçular, Yağcılar, Ulupınar, Belen, Mareşal Fevzi Çakmak ve Kayadere köylerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde yangından etkilenen köy sakinleriyle bir araya gelinerek sürece dair talep ve beklentiler dinlendi. Sahada incelemeler yapılarak, çözümleri hakkında istişarelerde bulunuldu.

Başkan Makas’tan yeşil vatanın kahramanlarına teşekkür

Yangın köylerine gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Çanakkale’mizde yaşanan büyük afette canlarını hiçe sayarak yeşil vatan için alevlere göğüs geren başta Orman Teşkilatımıza, ilgili Kurum ve Kuruluşlarımızın personellerine ve gönüllü hemşehrilerimize müteşekkiriz. Çanakkale’mize ve aziz şehrimizde yaşayan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

AK kadınlar ve AK gençlerle birlikte yangının ilk gününden itibaren gerek köylerden tahliye olup devlet yurtlarına yerleştirilmiş, gerekse hastanelerde tedavi gören köylülerimizi yalnız bırakmayıp acılarına ortak olduklarını belirten Başkan Makas, hemşehrilerinin her daim yanlarında olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ciğerimiz yandı"

Köy ziyaretleri sonrasında İl Başkanlığı binasında teşkilat ile bir araya gelip ziyaretleri değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ise, "Gönüllülerimiz, görevlilerimiz yangını bir an önce söndürmek için teyakkuza geçtiler, seferber oldular. Tabi çok yürek yakan bir tabloyla şu an karşı karşıyayız. Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Tek tesellimiz can kaybının olmaması, yangının daha geniş alanlara yayılmaması” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığının gerçekleştirdiği ziyaretlere; Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Milletvekili Ayhan Gider, İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclis üyeleri ve İl/İlçe yöneticileri katıldı.