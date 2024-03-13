Çanakkale'de annesini bıçakla öldüren şahıs tutuklandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dün annesi Canan Kabil’i bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Furkan S. tutuklandı.

Olay, dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak’taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Canan Kabil ile oğlu Furkan S. arasında henüz belli olmayan bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan S. annesi Canan Kabil’i bıçakladı. Ardından Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Furkan S., annesini bıçakladığını söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde Canan Kabil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kabil’in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan zanlı Furkan S. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Furkan S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.