Çanakkale'de arı kovanı hırsızlığı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 42 adet arı kovanını çalan hırsızı yakaladı.

Çanakkale'de arı kovanı hırsızlığı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri, 42 adet arı kovanını çalan hırsızı yakaladı.

Ezine’nin Kızılköy köyünde 42 adet arı kovanı çalındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan müşterek çalışma ve ısrarlı takip sonucunda, hırsızlık olayını O.Ç. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli O.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.