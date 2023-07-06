Çanakkale'de arpa tarlasında yangın
Çanakkale'nin Çan ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde arpa tarlasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyünde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arpa tarlasından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazözün müdahalesi ve köylülerin traktörlerle toprağı sürmesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Bahadırlı köyünden çiftçi Bülent Topaloğlu’na ait 20 dönüm arpa tarlası yangında kül oldu.
Jandarma yangın hakkında inceleme başlattı.