Çanakkale'de asayiş olaylarında yüzde 22.8 azalma yaşandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, düzenlediği asayiş ve güvenlik toplantısında yılın ilk 6 ayındaki asayiş olaylarının 2024 yılı ilk 6 ayına oranla yüzde 22.8 azaldığını söyledi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Deniz Polis Evi’nde asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı. İl Emniyet Müdürü Kurt, toplantıda 11 aylık görev süresi içindeki çalışmalar hakkında gazetecilere bilgilendirme yaptı. Çanakkale’de 7/24 esasıyla kentin huzur, asayiş ve güvenliği için ekip sayılarını da arttırarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Kurt, asayiş olaylarında 2024 yılının ilk 6 ayına göre 2025 yılı ilk 6 ayında yüzde 22.8 azalma yaşandığını söyledi. 2024 yılı ilk 6 ayında 8 bin 16 asayiş olayı yaşanırken, 2025 yılının ilk 6 ayında ise 6 bin 192 asayiş olayı yaşandı.

Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla ilgili yüzde 50 azalma yaşandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında 2024 yılı ilk 6 ayına göre, 2025 yılı ilk 6 ayında yüzde 50 azalma yaşandı. 2024 yılı ilk 6 ayında göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında 48 olay yaşandı. 91 kişi yakalandı, 67 kişi tutuklandı. 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2025 yılı ilk 6 ayında ise 24 olayda 45 kişi yakalanırken, 27 kişi tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Daha huzurlu ve daha güvenli bir Çanakkale’yi nasıl temin etmenin peşinde olduklarını belirten İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Polislik ekip işidir. Motivasyonla, heyecanla gece gündüz çalışıyoruz. Bunun semeresini görmeye başlıyorum. Elbette şikayet edilecek noktalar, eksikler var. Biz daha iyi nasıl yapabiliriz, onun peşindeyiz. Çanakkale’nin huzuru, Türkiye’nin huzuru. Gerek toplumsal faaliyetlerle, gerek asayiş çalışmalarla huzurlu bir Çanakkale temin etmek için çalışmalarınıza devam edeceğiz. Şeffaf bir yönetim anlayışı içindeyiz. Hep birlikte daha huzurlu Çanakkale için diyorum. Çanakkale halkına teşekkür ediyorum. Bizlere sahada yardımcı oluyorlar. Daha huzurlu bir Çanakkale’yi el birliğiyle, daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.