Çanakkale'de Ayçiçeği Tarla Günü düzenlendi

Çanakkale’de, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce desteklenen Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi (TAKEP) çerçevesinde Ayçiçeği Tarla Günü düzenlendi.

Kumkale köyünde Aytaç Pınar’a ait 37,5 dekarlık tarlada 3 çeşidin tanıtımıyla düzenlenen törene Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, şube ve ilçe müdürleri, kooperatif başkanları, muhtarlar, üreticiler ve teknik personel katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, tarla gününde yaptığı açıklamada, “2022 yılında ülkemizde yaklaşık olarak 9 milyon dekar alanda ayçiçeği ekilişi yapılmış bu alanlardan 2 milyon 350 bin ton ürün elde edilmiştir. İlimizde ise 2018 yılında 211 bin dekar alandan 60 bin ton ürün ve 280 kg/da ortalama verim elde edilirken; 2022 yılına geldiğimizde üretim alanımızın yaklaşık 273 bin dekara, üretimin 84 bin tona ulaştığını görüyoruz. Verim ortalamamız (309 kilogram/dekar) Türkiye ortalamasının (261 kg/da) 48 kilogram farkla yaklaşık yüzde 18 üzerindedir. İlimiz Türkiye üretiminin yüzde 3,47’sini karşılamakta ve ayçiçeği üretiminde iller bazında 7. sırada yer almaktayız. 2023 yılında üretim alanımız artarak 289 bin dekara ulaşmış olup yaklaşık 85 bin ton rekolte beklemekteyiz. İlimizde ayçiçeği üretim alanlarının artmasında il müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırladığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ’Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi’nin alt projesi olarak sürdürülmekte olan ’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ projesi (TAKEP) kapsamında kabul edilerek finanse edilen ’AYÇİÇEĞİM BALÇİÇEĞİM’ projesi yürütülmektedir. Yaklaşık yüzde 46, devlet ve yüzde 54 üretici katkısı ile yürütülen projemizin toplam bütçesi 4 milyon 306bin 690,50 TL olup bunun 1 milyon 981 bin 690,50 TL’sini devlet, 2 milyon 325 bin 000,00 TL’sini üretici karşılamıştır. 2022 yılında da başarıyla yürüttüğümüz projemize 2023 yılında merkez ve 6 ilçemizde toplam 330 üretici katılım sağlamış olup bu kapsamda toplam 930 torba ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Merkez ilçemizde 179 milyon 071,20 TL devlet desteği ile 39 üreticimiz 210 milyon TL ödeyerek projemizden 84 paket tohum almış, 2 bin 163 dekar alanda üretim yapmıştır. İl genelinde toplam 24 bin 390 dekar alanda yürütülen projemizde hasat dönemine yaklaşılmaktadır. Bu vesileyle demonstratör çiftçimiz Aytaç Pınar’a teşekkür ediyor ve tüm üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Tarla günü etkinliği, proje sorumlusu Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Can’ın ayçiçeği tarlasında bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında üreticilere teknik bilgilendirmede bulunması ve ilgili firmaların çeşitlerini tanıtmasıyla sona erdi.