Çanakkale'de Bal Ormanlarına ayıların girmemesi için kurulan foto kapana hırsız takıldı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları eteklerindeki Yeşilköy mevkiinde köylüler tarafından dağlık alanda bal ormanları oluşturdu. Ayıların girmemesi için bal ormanlarını çevresi elektrikli çitlerle kapatıldı. Güneş enerjisi panelleri kuruldu. Elektrikli çitler ile güneş enerji panellerinin çalınması üzerine foto kapanı inceleyen köylüler, bir kişinin elektrikli çitler ve güneş enerji panellerini çaldığını tespit etti. Şüpheli jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları etekleri Yeşilköy mevkiindeki dağlık alanda köylüler tarafından bal ormanı oluşturuldu. Bal ormanının çevresi ayıların girmemesi için elektrikli çitlerle kapatıldı. Güneş enerjisi panelleri kuruldu. Aynı zamanda foto kapan yerleştirdi. Köylüler, bal ormanlarındaki elektrikli çitlerin ve güneş enerjisi panellerinin çalınması üzerine foto kapanı inceledi. Görüntülerde beyaz bir araç ile bölgeye gelen bir kişinin elektrikli çitler ile güneş enerji panellerini çaldığını tespit etti. Köylüler görüntüleri jandarmayla paylaşıp, şikayetçi oldu. Konuyla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, foto kapandaki şüpheli L.Ö’nün (36), Çan ilçesine bağlı Etili köyünden olduğunu tespit etti. Şüpheli L.Ö. jandarma tarafından evinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen güneş enerjisi panelleri, sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli L.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayramiç Adliyesine sevk edildi.