Çanakkale'de batan botta hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 5'i çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'de batan botta hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Eceabat-Gökçeada açıklarında açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 5’i çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bot alabora olmuştur. 1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 5 çocuk, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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