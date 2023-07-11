Çanakkale'de bin 69 litre etil alkol ele geçirildi

Çanakkale’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte alkol yapımında bir iş yerinin deposunda yapılan aramada bin 69 litre etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir iş yerine ait depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 69 litre etil alkol, 200 boş bidon, 130 bidon kapağı, 203 alkol etiketi ile kapak sıkma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.B. ve H.B., ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.