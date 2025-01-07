Çanakkale'de bir aracın yolcu koltuğunda piyasa değeri 3.5 milyon TL olan 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi

Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bir aracın yolcu koltuğunda poşet içinde piyasa değeri 3.5 milyon TL olan 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda bir araçta ‘Lina’ isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın arka kısmındaki yolcu koltuğu altında poşet içinde piyasa değeri 3.5 milyon TL olan 1 kilo 50 gram metamfetamin ile 4 sentetik ecza, 1 içerisinde skunk bulunan sigara ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler N.K., A.Ç. ve M.T.S. gözaltına alındı. Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheliler N.K., A.Ç. ve M.T.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.K. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli M.T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.