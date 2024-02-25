Çanakkale'de bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan bir motel, sözleşmesi bittiği halde tahliye edilmediği gerekçesiyle jandarma tarafından boşalttırıldı.

Çanakkale'de bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan bir motel, sözleşmesi bittiği halde tahliye edilmediği gerekçesiyle jandarma tarafından boşalttırıldı.

Edremit-Küçükkuyu karayolunda, deniz kenarındaki bir motel önünde hareketli saatler yaşandı. Sözleşmesi biten ancak sahibi tarafından tahliye edilmediği ileri sürülen yerin jandarma tarafından boşalttırıldığı öğrenildi.

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Vakıflar mülkiyetinde olduğu öğrenilen yer tahliye edilmemesi üzerine kolluk görevlileri tarafından boşalttırıldı, genel müdürlük tarafından ise kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak artarak devam ettiği, sıkı kontrollerle uygunsuzluğa geçit verilmediği öğrenildi.