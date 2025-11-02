Çanakkale'de boş arazide bebek cesedi bulundu

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Çanakkale’de boş bir arazide bebek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında boş bir arazide kız bebek cesedi buldu. Bulunan bebeğin göbek bağının yeni kesilmiş olduğu belirlendi. Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.