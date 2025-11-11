Çanakkale'de boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 9 gün önce boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili jandarma yabancı uyruklu 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Erecek köyü Yayyeri mevkiinde 2 Kasım tarihinde boş bir arazide yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarmanın Dedektifleri) ekipleri tarafından şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı bir yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmada işlemleri devam ediyor.