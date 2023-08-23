Çanakkale'de bu sefer tarihi yarımada yanıyor

Çanakkale'de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülmeden, tarihi yarımadada yeni bir yangın başladı. Gelibolu Yarımadası'nda, Küçük Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Çanakkale'de bu sefer tarihi yarımada yanıyor
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Çanakkale’de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülmeden, tarihi yarımadada yeni bir yangın başladı. Gelibolu Yarımadası’nda, Küçük Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda makilik alanda yangın çıktı. Eceabat ilçesine bağlı Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alandaki yangında söndürme çalışmaları başladı. Keşan bölgesinden gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı söndürme ekipleri, yangını büyümeden söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı