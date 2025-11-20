Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 134 şahıs yakalandı

Çanakkale’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 134 şahıs yakalandı.

Çanakkale’de suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde 10-16 Kasım tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde; 70 bin 333 şahıs ve 55 bin 11 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda 118 aranan şahıs ve 22 araç yakalandı.

Öte yandan, jandarmanın dedektifleri JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise yakalanan toplam 16 şahıstan 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.