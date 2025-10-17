Çanakkale'de çeşitli suçlardan yakalanan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı

Çanakkale’de jandarma ekiplerince farklı suçlardan araması olan 16 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aranması bulunan toplam 16 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlar sonucunda sesli görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, kadına karşı basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, tedbir kararına ihlal suçundan 3 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik ve para cezası bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs yakalandı. Yakalanan 16 şahıstan 11’i işlemlerinin ardından tutuklandı.