Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Doğancı köyünde, saat 17.30 sıralarında ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 52 personel ile müdahale ediliyor.