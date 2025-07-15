Çanakkale'de çıkan orman yangınında tedbiren iki köy boşaltıldı

Çanakkale’de devam eden orman yangınında Tuzla ve Naldöken köyleri tedbir amaçlı olarak başlatılıyor.

Yangın saat 15.02 sıralarında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde mevkiinde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan 2 Uçak ve 3 helikopter karadan ise 15 arazöz, 4 su ikmal,16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 130 personel ile müdahale etmeye devam ediyor.

Yangında tedbir amaçlı 2 köy boşaltılıyor

Çanakkale Valiliğinin yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Tuzla ve Naldöken Köyü’nün risk altındaki bölgelerinde, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla tedbiren tahliye işlemlerine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.