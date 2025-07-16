Çanakkale'de çıkan orman yangınında yoğun rüzgar ve alevlerle mücadele devam ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında yoğun rüzgarla ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınında yoğun rüzgar ve alevlerle mücadele devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında yoğun rüzgarla ekiplerin mücadelesi devam ediyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Naldöken köyü mevkiinde ve Tekirdağ Şarköy ilçesi Kaytandere mahallesinde başlayarak Gelibolu ilçesine ulaşan orman yangınlarında yoğun rüzgar ve ateşle ekipler mücadele ediyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda rüzgarın etkisiyle ekiplerin üzerine yağan kıvılcımlar, yangınla mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi. Paylaşımda, "Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık’ta sadece alevlerle değil, şiddetli rüzgârla da mücadele ediyoruz. Yeşil Vatan için gece gündüz demeden, son alev sönene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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