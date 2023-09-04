Çanakkale'de çıkan yangında 2 hayvan telef oldu

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir hayvan damında bakım onarım çalışması esnasında çıkan yangında iki küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda saman balyası yandı. Hayvan damında ekiplerin yaptığı çalışmalar dron ile görüntülendi.

Gelibolu ilçesi Yazıcı Mahallesi 24 Karayolu Caddesi 26 Kasım İkinci Sokak üzerinde bulunan hayvan damında bakım onarım çalışması esnasında yangın çıktı. Yangında 2 kişi dumana maruz kalırken, iki küçükbaş hayvan telef oldu. Yangında çok sayıda saman balyası ise zarar gördü. Yangına Gelibolu Belediyesine bağlı üç itfaiye ve bir arazöz ile Gelibolu Orman Bölge Şefliğine bağlı bir yangın söndürme aracı müdahale etti. Ekiplerin soğutma işlemi devam ediyor. Hayvan damında ekiplerin yaptığı çalışmalar ise dron ile görüntülendi.