Çanakkale'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor

Çanakkale’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kordonboyunda gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören, saat 11.00’da kordonboyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Törene, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, "Bugün Cumhuriyetimizin 102’nci kuruluş yıldönümünü kutlamanın engin gururunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde başta gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranı anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Cumhuriyet, Türk milletinin azim, iman ve kararlılıkla verdiği büyük bir mücadelenin destansı bir dirilişin eseridir. Milletimizin, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle yeniden ayağa kalktığı, iradesini tarihe nakşettiği bir dönüm noktasıdır. Bu büyük bir miras, bin yıldır bu topraklarda var olma iradesini, 1915’de Çanakkale’de, 1922’de Dumlupınar’da vücut bulan kararlılığın devamıdır" dedi.

Konuşmaların ardından kortej geçişi yapılarak program sona erdi.