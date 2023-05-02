Çanakkale'de değeri 2 milyon TL olan akivades ele geçirildi

Çanakkale’de Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı bağlısı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 108 çuval, yaklaşık bin 500 kilogram ağırlığında, piyasa değeri 2 milyon liraya yakın olan akivades (kum midyesi) ele geçirilirken, yasa dışı nakli gerçekleştirmeye çalışan 7 şahıs yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek bir çalışma kapsamında, yasa dışı olarak istihsal edilmiş akivadeslerin (kum midyesi) İzmir’den kara yoluyla Çanakkale’ye getirileceği ve buradan da balıkçı teknesi ile Yunanistan’a kaçırılacağı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı bağlı ekipler tarafından 29 Nisan 2023 tarihinde saat 02.00 sularında gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı olarak istihsal edilmiş akivadeslerin kara aracından balıkçı teknesine yüklenmesi sırasında suçüstü yapıldı. Operasyonda 108 çuval yaklaşık bin 500 kilogram ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan akivades ele geçirilirken, yasa dışı nakli gerçekleştirmeye çalışan 7 şahıs yakalandı.

Ele geçen akivadesler canlı olmaları nedeniyle denize iade edilirken, yakalanan 7 kişiye toplamda 116 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından, mavi vatan denizlerdeki ekosistemin gelecek nesillere aktarılabilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadeleye 24 saat esasına göre devam edileceği bildirildi.