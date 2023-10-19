Çanakkale'de delinen doğal gaz borusu panik yaşattı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğal gaz ana dağıtım borusu delindi. Büyük paniğin yaşandığı bölge, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Çanakkale'de delinen doğal gaz borusu panik yaşattı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğal gaz ana dağıtım borusu delindi. Büyük paniğin yaşandığı bölge, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Biga’da Sakarya Mahallesi Hasan Özden Sokak’ta saat 14.00 sıralarında doğal gaz ana dağıtım borusu delindi. Borudan basınçla çıkan doğal gaz nedeniyle büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, polis ekipleri cadde üzerinde bulunan iş yerlerini, kafeleri boşaltarak, caddeye giriş çıkışı kapattı. Yetkililer, vanayı kapatarak gaz akışını kesti. İtfaiye ekipleri de yangın ihtimaline karşı bölgede önlem aldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman