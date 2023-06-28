Çanakkale'de depremzedelerle bayramlaşma töreni düzenlendi

Çanakkale’de Kurban Bayramı dolayısıyla Hüseyin Akif Terzioğlu Yurdu’nda kalan depremzede vatandaşlarla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Çanakkale’de düzenlenen bayramlaşma törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye’nin bir süre önce çok büyük bir acı yaşadığı depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, ülkenin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirterek, "O afetten sonra devletimiz tüm imkanlarıyla süreci yönetip inşaat sürecini başlatıp depremzedelerimizin evlerini inşaatına başlandı. Şu an Çanakkale’miz başta birçok ilimizde oradaki kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Çanakkale’mizde çok sayıda misafirimiz var deprem bölgesinden gelen. Bugün bayramlaşmamızı kardeşlerimize ayırdık. İlk programımızı onlarla yapıyoruz. Onlar ev sahibi, biz misafirleriyiz. Çocuklarıyla beraber hediyeleştik, sohbet ettik. Dertlerine, davalarına gönül vermeye çalıştık. Ama yüreklerin bir parçasını da kendi evlerinin olduğu yerlerde olduğunu bir daha gördük. Ümit ediyorum bir an önce inşaat süreci biter. Oranın tekrar eski günlerine huzurlu, sağlıklı günlerine dönmesine imkan sağlanır. O yüzden bugün dertlerini paylaşmak, azaltmak için bir araya geldik. Kurban en özel günlerden bir tanesi. Yakınlaşmak demek. Hem Rabbimize yakınlaşmayı hem de kendi aramızdaki sosyal kesimlerin dertlerini anlamayı dinlemeyi ve yakınlaşmayı sağlayan günler demek. O yüzden biz bu yakınlaşmanın ifadesi olarak Türkiye’mizin en doğusuyla, en batısının, Malatyalı’nın, Gazintepli’nin misafir olduğu bu güzel topraklarda beraber bayramı geçirmeye çalışıyoruz. Ben bu vesileyi başta depremzedelerimiz olmak üzere bütün milletimizin bayramını yürekten tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet içerisinde, kazasız, belasız nice bayramlara ulaşmayı ümit ediyorum” dedi.

Bayramlaşma programına; İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale’deki Hüseyin Akif Terzioğlu Yurdunda kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti.