Çanakkale'de dere kenarında kaybolan eski muhtarın cesedi bulundu

Çanakkale’de çocuğunun dere kenarına düşen terliğini ararken kaybolan Kulfal köyünün eski muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu’nun (60) cesedi, arama çalışmaları sırasında dalgıç polisler tarafından bulundu.

Olay dün akşam saatlerinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünün yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya giden eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu (60), çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark etti. Gündoğdu, çocuğunun terliğini bulmak için yeniden dere kenarında yürümeye başladı. Bir süre sonra haber alamayan ailesi, Gündoğdu’yu aramaya başladı. Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu’nun şapkasını bulan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler gece boyunca iz takip köpeği ve termal kamera ile arama çalışmalarına devam etti. Sabah saatleriyle Gündoğdu’yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam etti.

Derede dalgıç polislerinin yaptığı aramalar sırasında eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu’nun cesedine ulaşıldı. Cenazesi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.