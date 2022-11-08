Çanakkale'de dron ile trafik denetimi yapıldı

Çanakkale’de polis ekipleri dron ile trafik denetimi yaptı. Denetime takılan hatalı sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ve hız ihlali başta olmak üzere trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik kazalarına sebep olabilecek hata ve ihlaller konusunda dron ile denetim yaptı.

Denetimler Bursa-Çanakkale yolu Umurbey ışıklı kavşağı ve Çanakkale-İzmir yolu Dardanos mevkisi ışıklı kavşağında yapıldı. Gerçekleştirilen dron ile ihlal denetimlerinde hatalı sürücülere ceza uygulandı.

Denetimlerde kırmızı ışık ihlallerinin yanı sıra seyir halinde cep telefonu kullanımı, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konularında da denetim gerçekleştirildi.

Emniyet yetkilileri, dron denetimlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.