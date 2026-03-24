Çanakkale'de Dünya Ormancılık Günü'nde 5 bin fidan toprakla buluştu
Çanakkale'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, 5 bin fidan toprakla buluştu.
Çanakkale’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Güzelyalı mevkiinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanvekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale’de 12 ayrı lokasyonda 160 dönümlük alanda 24 bin fidanın toprakla buluşturularak geleceğe umut olacağını belirterek, Güzelyalı mevkiinde 30 dönümlük alanda ise 5 bin fidanın dikileceğini söyledi.
Protokol üyeleriyle dikilen fidana kürekle toprak atılarak, can suyu verildi. Etkinlik, fidan dikimiyle son buldu.