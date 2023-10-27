Çanakkale'de eğitimleri tamamlanan acemi erler yemin etti

Çanakkale 116 Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimleri tamamlanan 1387 Acemi Er için yemin töreni düzenlendi.

Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, İl Protokolü, Şehit ve Gazi aileleri, Eceabat İlçe Muhtarları, Eceabat Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri ve asker ailelerinin katılımları ile gerçekleştirilen tören Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Bayrağın göndere çekilmesi ile başladı.

116 Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş, "Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılının gururunu yaşadığımız bu günlerde, Çanakkale’nin, Çanakkale Destanının ve genç Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı, Çanakkale Ruhunun doğduğu, şanlı ecdadımızın kanıyla sulanmış şehitler diyarına hoş geldiniz" diyerek başladığı konuşmasında, ailelere ve yemin eden Mehmetçiklere hitap etti.

Daha sonra, Mehmetçikler ant içerek, birliğe ilk katılan askerler ile yapılan eğitimlerde başarı gösterenlere ve geçmişte askerlik hizmetini 116 Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında tamamlayan asker baba ve dedelerine ödülleri verildi.

116 Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı Komando Eğitim Tatbikat Bölük Komutanlığınca tören sonunda yapılan tüfekli hareketler gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Mehmetçiklerin aileleri ile buluşmasıyla sona eren törende duygu dolu anlar yaşandı.