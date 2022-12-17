Çanakkale'de elma ağacı 2'nci kez meyve verdi

Çanakkale’nin Çan ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Karakadılar köyünde bir evin bahçesinde bulunan elma ağacı Aralık ayında 2’nci kez meyve verdi.

Çan ilçesine bağlı Karadılar köyünde 50 yıldır çiftçilik yapan Sami Öztürk’ün (63)’ın evinin bahçesindeki elma ağacı Aralık ayında ikinci kez meyve verdi. Sami Öztürk bu duruma şaşırdı.

Havaların mevsim sıcaklığının üzerinde seyrettiğini belirten Sami Öztürk, “Bu yıl elma ağacımız 2. kez elma yaptı. Bu olay mevsim dışı oluyor. Haziran ayında meyve yapan orak elması ağacımız daha sonra Aralık ayında tekrar meyve verdi. Sıra dışı bir şey. Biz de çok şaşırdık. 50 yıldır köyde çiftçilik yapıyorum ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Gerçekten çok ilginç ikinciye meyve aldık” dedi.