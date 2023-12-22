Çanakkale'de erlere su verimliliği eğitimi verildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Çanakkale İl Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı ve Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Taburu Komutanlığı’nda ‘Su Verimliliği Seferberliği, Gıda Güvenirliliği, Gıda İsrafı’ konulu eğitim toplantıları düzenlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım ve gıda alanında İl Jandarma Komutanlığı Eğitim Merkezi’nde görevli erlere özel bir eğitim düzenledi. Bu eğitimde, su verimliliği ve gıda israfının önlenmesi konuları üzerinde duruldu. Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve gıda israfının azaltılması konularında erlere bilgi verilerek, bu önemli konularda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bu tür eğitim programları, toplumun geniş kesimlerine ulaşarak tarım, su verimliliği ve gıda israfı gibi konularda daha bilinçli bir toplum oluşturmayı hedefliyor.