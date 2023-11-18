Çanakkale'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sarıcaeli köyünde saat 14.00 sıralarında iddiaya göre bir evde sobadan yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan kontrolde Yahya Duru’nun (82) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.