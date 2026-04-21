Çanakkale'de farklı suçlardan aranması olan 5 şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de emniyet ekiplerince huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranması olan 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-20 Nisan tarihleri arasında il ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 10 bin 182 şahıs, 3 bin 647 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 28 şüpheli yakalanırken 525 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 585,73 gram narkotik madde, 22 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız silah, 18 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 4 şüpheli ve diğer suçlardan hapis cezası ile aranması olan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.