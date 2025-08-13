Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.