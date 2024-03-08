Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs evde gardırobun içinde saklandığı yerde yakalandı.

Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs evde gardırobun içinde saklandığı yerde yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyon sonucunda FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan iki ayrı dosyada toplam 8 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.T. isimli şahıs adli makamlarca alınan arama kararı doğrultusunda Biga ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.T.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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