Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda N.D. isimli şahıs tutuklandı.

Yusuf Eker
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Çanakkale İl Merkezi’nde 17.00 sıralarında düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan N.D. isimli şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.D. tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

