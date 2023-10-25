Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurtdışına kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 11 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bilgisi ve koordinesi ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde yapılan operasyon sonucu Gökçeada’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahıslardan, emekli Kıdemli Albay E.B., Hava Kuvvetleri Üsteğmen H.İ.Y., Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Kurmay Albay E.E.E., Hava Kuvvetleri Astsubay Üstçavuş N.Ö., Hava Kuvvetleri Astsubay Üstçavuş Y.A., Kara Kuvvetleri Yüzbaşı S.A. ve S.B., B.B., Y.K., K.Y. ile organizatör İ.A. olmak üzere toplamda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık olarak 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.