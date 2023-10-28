Çanakkale'de FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvelik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında gözaltına alınan 10 FETÖ/PDY terör örgütü mensubundan 7’si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bilgisi ve koordinesi ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde yapılan operasyon sonucu Gökçeada’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yasa dışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahıslardan, emekli Kıdemli Albay E.B., Hava Kuvvetleri Üsteğmen H.İ.Y., Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Kurmay Albay E.E.E., Hava Kuvvetleri Astsubay Üstçavuş N.Ö., Hava Kuvvetleri Astsubay Üstçavuş Y.A., Kara Kuvvetleri Yüzbaşı S.A. ve S.B., B.B., Y.K., K.Y. olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık olarak 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 10 FETÖ/PDY terör örgütü mensubundan 7’si tutuklandı. 2’si serbest bırakıldı. 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.