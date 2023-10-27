Çanakkale'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvelik ekipleri tarafından yapılan operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bilgisi ve koordinesi ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğinde Gökçeada’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ/PDY terör örgütüne mensup şahıslardan, emekli Kıdemli Albay E.B., Hava Kuvvetleri Üsteğmen H.İ.Y., Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Kurmay Albay E.E.E., Hava Kuvvetleri Astsubay Üstçavuş N.Ö., Hava Kuvvetleri Astsubay Üstçavuş Y.A., Kara Kuvvetleri Yüzbaşı S.A. ve S.B., B.B., Y.K., K.Y. olmak üzere toplamda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 3 USB flash bellek, yaklaşık olarak 2 milyon 940 bin TL değerinde döviz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.